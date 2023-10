Versuchter Diebstahl eines Geldautomaten

Nr. 1949

Heute früh wurde die Polizei nach Friedrichshain alarmiert, wo zwei bislang unbekannte Männer offenbar einen Geldautomaten stehlen wollten. Der Anrufer gab an, gegen 3.20 Uhr ungewöhnliche Geräusche vernommen und anschließend einen umgefallenen Geldautomaten auf dem Gehweg vor einem Haus in der Gürtelstraße gesehen zu haben. Laut seinen und weiteren Zeugenaussagen verließen die beiden mutmaßlichen Diebe, die mit einem Pritschenwagen eines Mietwagenunternehmens unterwegs waren, den Ort plötzlich fluchtartig in Richtung Frankfurter Allee. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.