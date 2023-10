Drei Festnahmen nach Autodiebstahl

Nr. 1948

In der vergangenen Nacht konnten Einsatzkräfte der Polizei Berlin in Friedrichsfelde drei Männer nach einem Autodiebstahl festnehmen. Nach bisherigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer gegen 23 Uhr an der Kreuzung Alt-Friedrichsfelde Ecke Rhinstraße bei einer Fahrzeugkontrolle überprüft wurden und in dem Verdacht stehen sollen, den überprüften Wagen entwendet zu haben. Die drei Männer im Alter von 27, 32 und 36 Jahren wurden daraufhin von den Zivilbeamten des Polizeiabschnitts 34 festgenommen. Sie kamen in einen Gewahrsam und wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die drei Tatverdächtigen sollen einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.