Sprengstoffexplosion an einem Geschwindigkeitsmessgerät

Nr. 1947

In der vergangenen Nacht wurde in Wilmersdorf ein stationäres Geschwindigkeitsmessgerät aufgehebelt und gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Männer gegen 1.20 Uhr am Kurfürstendamm an der Blitzeranlage hantiert haben. Kurze Zeit später soll es daraufhin zu einer Explosion gekommen sein. Danach seien die beiden Tatverdächtigen in Richtung Cicerostraße geflüchtet. Es konnten Teile der Anlage bis zu 60 Meter entfernt vom Standort der Blitzersäule aufgefunden werden. Andere Beschädigungen oder verletzte Personen wurden nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.