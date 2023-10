Schusswaffe in einem Geschäft sichergestellt

Nr. 1944

Gestern Abend wurde die Polizei von einem bislang unbekannt gebliebenen Anrufer nach Neukölln alarmiert, dem eine Person mit Schusswaffe aufgefallen war. In einem Geschäft in der Hermannstraße trafen die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr einen 24 Jährigen mit Augenreizungen an, der dort mit einer Schusswaffe unterwegs gewesen sein und Personen bedroht haben soll. Der Tatverdächtige, der medizinisch nicht versorgt werden musste, gab später an, zuvor von einem Unbekannten mit Reizgas besprüht worden zu sein. Der 24-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und kam danach wieder auf freien Fuß. Die Schusswaffe nebst Munition und ein Messer wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).