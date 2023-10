Verkehrsunfall zwischen Transporter und Elektrofahrrad

Nr. 1940

Gestern Mittag kam es in Prenzlauer Berg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Elektrofahrrad. Demnach soll ein 65-jähriger Mann mit seinem Transporter gegen 11.50 Uhr die Schönhauser Allee von der Eberswalder Straße kommend in Richtung Torstraße befahren haben. In Höhe der Fehrbelliner Straße soll der Fahrzeugführer versucht haben, nach rechts abzubiegen und dabei den 24 jährigen Radfahrer übersehen haben, der auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs gewesen sein soll. Der Pedelec-Fahrer sei dabei gegen den Transporter geprallt und hingefallen. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen an der Schulter sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.