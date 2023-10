Verletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall

Nr. 1939

Gestern Nachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Britz verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der Mann gegen 17.50 Uhr mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Haarlemer Straße in Richtung Buschkrugallee befahren haben. Dabei soll der 82-jährige Radfahrer plötzlich nach links gegen ein in die gleiche Richtung fahrendes Auto eines 45-Jährigen gefahren sein. Bei dem Zusammenstoß fiel der Radfahrer auf die Fahrbahn und erlitt Verletzungen am Bein, am Kopf sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.