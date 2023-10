Brandstiftung an geparktem Auto

Nr.1938

Gestern Abend kam es in Neukölln zu einem Brand an einem Auto eines Carsharing-Anbieters. Gegen 21.40 Uhr bemerkte ein Passant den Brand an einem Vorderreifen des Wagens in der Liberdastraße und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der Wagen brannte vollständig aus. Zwei weitere Autos, die vor und hinter dem brennenden Wagen geparkt waren, wurden ebenfalls beschädigt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.