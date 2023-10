Brand an Transporter

Nr. 1935

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen brannte gegen 3 Uhr ein Transporter in der Dieselstraße. Zwei weitere Fahrzeuge, die in direkter Nähe geparkt waren, wurden durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.