Sexueller Übergriff - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1924

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Er steht im Verdacht, am Montag, den 6. März 2023, gegen 8.00 Uhr im U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße in Wilmersdorf eine Frau im Genitalbereich berührt zu haben.

etwa 32 bis 38 Jahre alt

circa 185 cm bis 195 cm groß

athletische Statur

dunkle Haare, dunkler Vollbart

schwarz gekleidet

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-913555, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.