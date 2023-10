Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Nr. 1923

Gestern Nachmittag ereignete sich in Friedrichsfelde ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 32-Jähriger mit seinem Auto gegen 14.30 Uhr die Nebenfahrbahn der B1 stadteinwärts in Richtung der Gensinger Straße befahren haben. Dort soll er die Vorfahrt des Verkehrs in der Gensinger Straße missachtet haben und stieß demnach mit dem Wagen einer 30-jährigen Frau im Bereich der Gensinger Brücke zusammen. Durch diesen Aufprall soll das Auto des 32-Jährigen in Richtung des Brückengeländers gelenkt worden sein, auf welchem er abgehoben und sich auf der zur Fahrbahn der B1 führenden Böschung mehrfach überschlagen haben sowie auf dem Dach liegen geblieben sein soll. Dabei wurde das Brückengeländer erheblich beschädigt. Der 32-Jährige trug Verletzungen am Kopf, an der rechten Schulter und am linken Arm davon und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die 30-Jährige, die Kopfschmerzen angab, lehnte eine medizinische Versorgung ab. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle zeitweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).