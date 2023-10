Verdacht eines Tötungsdeliktes - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1917

Heute Vormittag rückten Einsatzkräfte zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Köpenick aus. Die Einsatzkräfte sowie ebenfalls alarmierte Rettungskräfte fanden in der betreffenden Wohnung an der Kinzerallee zwei leblose weibliche Personen im Alter elf und 68 Jahren sowie eine 42-jährige Frau mit Messerverletzungen. Die Rettungskräfte brachten die 42-Jährige zur stationären Behandlung in Krankenhaus, in welchem sie sogleich notoperiert wurde. Die Auffindesituation und die ersten Ermittlungen lassen auf ein Tötungsdelikt an dem Mädchen schließen, weshalb die 2. Mordkommission die Ermittlungen übernommen hat. Bei den beiden erwachsenen Frauen ist nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Suizid auszugehen. In einem Haus in der Nachbarschaft wurde ein 70-jähriger Mann mit entsprechenden Verletzungen aufgefunden. Auch er wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei allen Personen handelt es sich um Familienmitglieder. Die Ermittlungen dauern an.