Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nr. 1914

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Friedrichshain fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 2.15 Uhr am Frankfurter Tor als Fahrgast in einem Taxi dem Fahrer einen Teil seiner Einnahmen gestohlen haben. Nachdem der Fahrer das Geld zurückverlangt hatte, soll der 28-Jährige diesem zunächst einen gezielten Faustschlag ins Gesicht verpasst und dann anschließend mit einem Messer zweimal in Richtung des 59-Jährigen gestochen haben. Danach soll der Fahrgast weiteres Wechselgeld an sich genommen haben und in Richtung Warschauer Straße geflüchtet sein. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Der Tatverdächtige wurde in einen Gewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und einer Blutentnahme unterzogen. Der 28-Jährige soll nun einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen übernommen.