Verkehrsunfall mit Sonder- und Wegerechten

Nr. 1911

Gestern Abend kam es in Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeieinsatzwagen und einem weiteren Auto. Die Besatzung eines Einsatzwagens war gegen 19 Uhr mit Sonder-und Wegerechten aus der Karl-Liebknecht-Straße kommend auf der Alexanderstraße in Richtung Otto-Braun-Straße unterwegs. Als der Fahrer des Einsatzwagens nach links auf die Bernhard-Weiß-Straße abbog, kollidierte er mit dem Auto eines 58-Jährigen, der die Alexanderstraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt ein auf dem Beifahrersitz befindlicher Polizist Verletzungen an einem Arm und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach seiner ärztlichen Versorgung trat er, sowie auch sein Kollege, vom Dienst ab. Bei der Unfallaufnahme bemerkten hinzualarmierte Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des 58-jährigen Mannes. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwas mehr als 0,3 Promille. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein und brachten ihn zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Beide Fahrzeuge sind stark beschädigt und nicht mehr gebrauchsfähig.