Raub im Juweliergeschäft

Nr. 1910

Gestern Vormittag kam es zu einem Raub in Wilmersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Unbekannte gegen 11.55 Uhr ein Juweliergeschäft in der Mainzer Straße betreten und eine Angestellte in einen angrenzenden Raum gedrängt haben. Einer der beiden soll dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten und die 51 Jahre alte Frau mit dieser geschlagen haben. Im weiteren Verlauf sollen die Männer Schmuck sowie Geld an sich genommen haben. Als die 51-Jährige sich lautstark bemerkbar gemacht haben soll, soll das Duo mit der Beute aus dem Laden gestürmt, in einen bereits wartenden Wagen gestiegen und geflüchtet sein. Die Mitarbeiterin klagte über Schmerzen an einer Schulter, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).