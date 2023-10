Einkaufswagen aus Hochhaus geworfen - Mordkommission ermittelt

Nr. 1909

Gestern Mittag kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Gropiusstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine unbekannte Person gegen 12.50 Uhr einen gebrauchsüblichen Einkaufswagen aus einem 19-stöckigen Wohnhaus an der Johannisthaler Chaussee auf den Gehweg hinabgeworfen haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vier Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 und ein Anwohner in der Nähe der Einschlagstelle. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden von einer Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen.