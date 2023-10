Räuber festgenommen

Nr. 1904

Polizisten nahmen vergangene Nacht einen Mann in Hellersdorf fest. Nach bisherigen Ermittlungen stritten sich gegen 23 Uhr auf dem U-Bahnhof Honöw zwei Männer im Alter von 41 und 55 Jahren. Im Verlauf des Streites soll der 55-Jährige dem Jüngeren mehrfach gegen den Kopf geschlagen und ihn gegen eine Wand gedrückt haben. Dort soll er ihm anschließend dessen Uhr und Telefon geraubt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg nahmen den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn an die Polizei Berlin, die ihn in einen Polizeigewahrsam brachte. Im Gewahrsam überstellten die Einsatzkräften den Tatverdächtigen dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).