Heranwachsender schreitet ein und wird verletzt

Nr. 1903

Gestern Abend wurde ein Heranwachsender in Mitte verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18-Jähriger gegen 18.45 Uhr am Alexanderplatz eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe und einer weiteren Person beobachtet haben. Als der junge Mann versucht haben soll, den Streit zu schlichten, soll er aus der Gruppe heraus mit einem Messer angegriffen und durch einen Stich in den Bauch verletzt worden sein. Anschließend flüchteten die Personen unerkannt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) geführt.