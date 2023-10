Seniorenpaar überfallen

Nr. 1882

Bei einem versuchten Raubüberfall soll heute Morgen in Pankow ein Senior geschlagen und dabei verletzt worden sein. Ein bislang Unbekannter soll gegen 7.45 Uhr an der Haustür des 89 und 86 Jahre alten Ehepaares geklingelt und sich Zutritt zu deren Wohnung in der Masurenstraße verschafft haben. Dabei soll er den 89 Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Tatverdächtige soll jedoch nichts entwendet haben und über ein Fenster aus der Wohnung geflüchtet sein. Eine Nachbarin alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Senioren deutlich unter Schock. Ein Rettungswagen brachte den Senior mit Verletzungen am Kopf zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Seine Gattin brauchte nicht behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).