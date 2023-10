Mutmaßlicher Taschendieb im Restaurant festgenommen

Nr. 1879

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Taschendieb in Tiergarten fest. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann gegen 21.45 Uhr in einem Restaurant am Potsdamer Platz Geld aus dem Portemonnaie eines Restaurantgastes entwendet haben, welches dieser in seiner über den Stuhl gehangenen Jacke aufbewahrt haben soll. Als der 35-jährige Gast das Fehlen seines Geldes bemerkte, soll er den 41-jährigen Mann dabei beobachtet haben, wie dieser in die Jacke einer unbekannt gebliebenen Restaurantbesucherin gegriffen haben soll. Daraufhin eilte der 35-Jährige mit seiner 33-jährigen Begleiterin zu dem Tatverdächtigen und hielt ihn gemeinsam mit den Angestellten des Restaurants bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Festgehaltene kam in einen Polizeigewahrsam und wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung an das ermittlungsführende Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Die Ermittlungen dauern an.