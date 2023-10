Tankstelle beraubt

Nr. 1857

Gestern Abend sollen zwei Unbekannte eine Tankstelle in Gesundbrunnen beraubt haben. Die Polizei wurde in die Brunnenstraße alarmiert, wo die beiden maskierten Männer gegen 20.30 Uhr die Tankstelle betreten haben sollen. Einer der beiden soll sofort einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben. Anschließend sollen die beiden einem 18-jährigen Tankstellenmitarbeiter ein Messer sowie die Schusswaffe vorgehalten und die Öffnung der Kassen gefordert haben. Der Kassierer gab an, dieser Forderung nachgekommen zu sein. Das Duo soll Bargeld aus den beiden Kassen entnommen haben und anschließend über die Brunnenstraße in Richtung Demminer Straße geflüchtet sein. Der Kassierer blieb unverletzt. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.