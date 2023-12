Gemeinschaftlicher Raub in Wohnung - Tatverdächtiger identifiziert

Nr. 2247

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann, der einen 34-Jährigen in dessen Wohnung in Mitte beraubt und verletzt haben soll, war erfolgreich. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung wurde der Tatverdächtige, ein 22-jähriger Mann, identifiziert. Im Zuge der Ermittlungen konnte auch sein ein Jahr älterer mutmaßlicher Komplize namhaft gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung Nr. 1876 vom 11. Oktober 2023: Gemeinschaftlicher Raub in Wohnung – Wer kennt diesen Mann?

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Räubers. Der Abgebildete und sein Komplize stehen im Verdacht, am Sonntag, den 22. Januar 2023, gegen 8.20 Uhr, in der Chausseestraße in Mitte einen 34-jährigen Mann ausgeraubt zu haben, der dabei schwere Gesichtsverletzungen erlitt. Die Tatverdächtigen raubten unter anderem Bekleidung und hochwertige technische Geräte, welche noch eine Zeit lang im Bereich der Kurfürstenstraße in Schöneberg geortet werden konnten. Kurz vor der Tat hatte der Beraubte Kontakt zu dem Gesuchten und dessen Begleiter über eine Dating-Plattform für schwule, bisexuelle und transsexuelle Männer aufgenommen. Das Foto des Tatverdächtigen ist sein damaliges Profilbild von dieser Plattform, auf welcher er unter dem Namen „dein Baby 20“ agierte.