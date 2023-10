Raub auf Tankstelle - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1870

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach einem unbekannten männlichen Tatverdächtigen. Er steht in Verdacht, am 22. April 2023 gegen 8 Uhr in der Zeppelinstraße 51 in 13583 Berlin-Spandau den Mitarbeiter der dortigen Spreves-Tankstelle unter Vorhalt eines Schraubendrehers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und Bargeld aus der gewaltsam geöffneten Kasse entwendet zu haben. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Täter flüchtete unerkannt.