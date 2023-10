Brennende Gegenstände auf der Straße und Angriffe auf Polizeikräfte

Nr. 1868

Gestern Abend kam es im Zusammenhang mit Aktionen der linken Szene zu Polizeieinsätzen in Friedrichshain. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten mehrere vermummte Personen gegen 18.20 Uhr Metallnägel auf der Fahrbahn der Rigaer Straße deponiert und dort eine Mülltonne, Reifen, Unrat und Einkaufswagen angezündet. Die eintreffenden Polizeikräfte wurden unvermittelt mit Pyrotechnik und Steinen beworfen, wodurch zehn von ihnen Atemwegsreizungen, Knalltraumata und Prellungen erlitten, jedoch im Dienst verblieben. Die Berliner Stadtreinigung übernahm die Beseitigung der Brandreste. Festgenommen wurde niemand. Gegen 19 Uhr stellten Anwohner zwei Kleinfeuer und Rauch im Innenhofbereich in der Rigaer Straße fest. Eines davon konnten die Polizeikräfte mit eigenen Mitteln löschen, von dem zweiten ging keine Gefahr aus und es konnte belassen werden. Gegen 19.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Liebigstraße gerufen. In einem ehemals besetzten Haus war eine leerstehende Wohnung gewaltsam geöffnet worden. Am Fenster und in der Wohnung fanden die Einsatzkräfte Transparente mit der Aufschrift „Enteignen“. Auch hier wurden die Dienstkräfte von bislang unbekannten Tatverdächtigen mit Pyrotechnik beworfen, allerdings nicht getroffen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.