Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1867

In der vergangenen Nacht verstarb ein Mann nach einem Verkehrsunfall in Friedrichshain. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 37-jährige Fußgänger gegen 22 Uhr die Fahrbahn der Frankfurter Allee betreten und sich in Richtung des dortigen Mittelstreifens bewegt haben. Dabei soll er von einem Auto angefahren worden sein, mit welchem ein 18-Jähriger auf der Frankfurter Allee in Richtung Colbestraße unterwegs war. Ersthelfer und Rettungskräfte versorgten den 37-Jährigen zunächst am Ort. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, in dem er kurz darauf verstarb. Der 18-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant am Ort behandelt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für etwa fünf Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.