Brand in Tiefgarage

Nr. 1864

Heute früh brannten drei Pkw in einer Tiefgarage in Alt-Treptow. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Anwohnende der Puschkinallee gegen 3.05 Uhr Rauch aus der Tiefgarage und wählten den Notruf. Nachdem die Flammen von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht wurden, stellten Polizei und Feuerwehr drei vollständig ausgebrannte Fahrzeuge fest. Verletzt wurde niemand. Zur Kontrolle der Wohnungen wurden fünf Eingangstüren von der Feuerwehr geöffnet. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden Bewohnende in einem Wärmebus der Feuerwehr untergebracht und die Puschkinallee in beide Richtungen für rund drei Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.