Fußgängerin nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1863

Gestern Vormittag kam es in Lichterfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 78-jähriger Mann gegen 11.15 Uhr mit seinem Pkw die Siemensstraße aus Richtung Gärtnerstraße kommend in Fahrtrichtung Wiesenweg, als eine 25-jährige Frau zu diesem Zeitpunkt den dortigen Fußgängerüberweg überquert haben soll. Der 78-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die junge Frau erlitt Verletzungen am Oberarm, am Becken sowie am Schienbein und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).