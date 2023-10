Nr. 1862

Ein Mitarbeiter einer Beratungsstelle in Schöneberg zeigte gestern Vormittag eine Sachbeschädigung an. Der Verantwortliche des Büros in der Bülowstraße stellte gegen 10 Uhr im Glas der Eingangstür Zersplitterungen fest. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.