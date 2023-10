Streitigkeiten zwischen zwei Männern enden im Krankenhaus

Nr. 1860

In Lichtenberg kam es in der vergangenen Nacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten die beiden gegen 2.45 Uhr auf dem Gehweg der Frankfurter Allee zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 18-Jährige mit einem Messer auf den 23-jährigen Mann losging und diesen damit am Oberschenkel verletzte. Ein 19-jähriger Zeuge, der bei der körperlichen Auseinandersetzung schlichten wollte, soll ebenso von dem 18-Jährigen mit dem Messer angegriffen worden sein. Nur durch ein Ausweichen habe er dem Angriff entgehen können. Der verletzte 23-jährige Mann wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er umgehend operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den jungen Mann nicht bestehen. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen den alkoholisierten und nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss stehenden Tatverdächtigen fest. Nach einer Blutentnahme wurde er aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast einem Promille. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen sowie zu den Hintergründen des Streits hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.