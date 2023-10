Mann verletzt und fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 1859

Heute Morgen soll in Oberschöneweide ein Mann von einem Kleintransporter angefahren und fremdenfeindlich beleidigt worden sein. In der Marienstraße kam es gegen 7.15 Uhr zu verkehrsrechtlichen Streitigkeiten zwischen dem 45-Jährigen und einem bislang unbekannten Fahrer des Kleintransporters. Als der 45-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, soll ihn der Unbekannte angefahren und am Knie verletzt haben. Eine Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Anschließend soll der Tatverdächtige seinen Wagen geparkt und den Ort verlassen haben. Dabei soll er den 45-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt haben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.