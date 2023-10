Mutmaßliches Einbruchswerkzeug in Unfallauto gefunden

Nr. 1858

Heute früh kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Autos, das offenbar für Diebstähle genutzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24-Jähriger mit seinem Kia gegen 5.10 Uhr aus Richtung Allee der Kosmonauten kommend auf der Rhinstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Landsberger Allee stieß er mit einem 23-Jährigen zusammen, der mit einem VW die Rhinstraße in entgegengesetzter Richtung geradeaus befahren haben und dabei eine rote Ampel missachtet haben soll. Der 24-Jährige erlitt dabei Verletzungen an Knie und Oberkörper und klagte über Kopfschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort befand sich zunächst nur eine der ursprünglich drei Insassen des VW am Unfallort, eine ebenfalls 23-jährige Frau. Ein weiterer Mitfahrer soll sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Der mutmaßliche Fahrer des VW Fahrer kam kurze Zeit später aus einem Gebäude in der Landsberger Allee, wo er offenbar Gegenstände aus dem Auto abgelegt hatte, die später von den Einsatzkräften sichergestellt wurden. Der 23-Jährige konnte sich nicht ausweisen und machte zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Gewahrsam und stellten den VW sicher, da der Verdacht besteht, dass dieser Wagen zur Begehung von Diebstählen genutzt wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).