Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1857

Gestern Nachmittag kam es in Nikolassee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen bog ein 37-jähriger Motorradfahrer gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad von der Potsdamer Chaussee rechts in die Lissabonallee ab, als ein zwölfjähriges Mädchen plötzlich die Fahrbahn der Lissabonallee bei Rot betreten haben soll. Der 37-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Arm und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kradfahrer und seine gleichaltrige Sozia verletzten sich an den Beinen und wollen sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).