Nachtportier beraubt

Nr. 1856

In der vergangenen Nacht überfielen zwei maskierte Männer ein Hotel in Charlottenburg. Nach Angaben des 35-jährigen Nachtportiers betraten die Maskierten gegen 0.10 Uhr das Foyer des Hotels in der Dahlmannstraße, bedrohten ihn hinter dem Tresen mit einer Schusswaffe und einem Reizstoffsprühgerät und forderten die Herausgabe von Geld. Anschließend entwendete das Duo eine Geldkassette aus einem Schrank und die Geldbörse des Portiers. Auf der Flucht aus dem Hotel soll einer der Angreifer dem Angestellten gezielt Reizstoff ins Gesicht gesprüht haben. Mit der Beute flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Er erlitt Reizungen der Augen und der Gesichtshaut, die ambulant versorgt wurden. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.