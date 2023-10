Schiedsrichter beim Fußball rassistisch beleidigt

Nr. 1855

Gestern Nachmittag soll in Neukölln ein Mann bei einem Fußballspiel rassistisch beleidigt worden sein. Der 51-Jährige war gegen 16.30 Uhr als Schiedsrichter bei einem Fußballspiel auf einem Sportplatz in der Oderstraße im Einsatz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Fan und dem Schiedsrichter gekommen sein. Der unbekannt gebliebene Mann soll den Schiedsrichter rassistisch beschimpft und Affengeräusche gemacht haben. Anschließend soll er in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.