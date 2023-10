Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Nr. 1853

Heute Vormittag wurde ein Motorradfahrer in Reinickendorf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 76-jähriger Autofahrer gegen 11.20 Uhr auf der Gotthardstraße gewendet haben, um zurück in Richtung Scharnweberstraße zu fahren. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden 66-jährigen Motorradfahrer, der auf der Gotthardstraße in Richtung Einmündung Holländerstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Alarmierte Einsatzkräfte brachten ihn mit mehreren Knochenbrüchen und inneren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).