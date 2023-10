Einsatzkräfte bespuckt und gebissen

Nr. 1852

Gestern Abend leistete in Friedrichshain ein Mann bei seiner Festnahme heftigen Widerstand. Ein Zeuge hatte gegen 18 Uhr die Polizei in die Petersburger Straße Ecke Landsberger Allee alarmiert. Er habe beobachtet, wie ein Mann den Fahrer einer Straßenbahn der Linie M10 in Richtung Warschauer Straße unvermittelt ins Gesicht geschlagen hatte. Der 39-jährige Tramfahrer blieb unverletzt und setzte die Fahrt fort. Die Einsatzkräfte eilten dem ebenfalls 39-jährigen Tatverdächtigen, der den Ort inzwischen verlassen hatte, in Richtung Platz der Vereinten Nationen nach und forderten ihn zum Stehenbleiben auf. Darauf reagierte er jedoch nicht, woraufhin die Einsatzkräfte ihn jeweils an einem Arm griffen. Er wehrte sich heftig, stieß aggressive Schreie aus, schlug und trat um sich, bespuckte die Einsatzkräfte und biss schließlich einen Beamten in den Finger. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Polizisten zur Behandlung der Bisswunde in ein Krankenhaus. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 39-Jährige kam in einen Gewahrsam und wurde für das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 (City) eingeliefert.