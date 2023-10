Mann mit Axt attackiert

Nr. 1851

Gestern Abend wurden Polizeikräfte wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung nach Tegel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 39-Jähriger gegen 19.40 Uhr in seiner Wohnung in der Sterkrader Straße mit einem 28-jährigen Bekannten in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf habe der Wohnungsinhaber nach einer Axt gegriffen und damit mehrfach gegen die Schulter des 28 Jährigen geschlagen. Anschließend verließ der Tatverdächtige die Wohnung. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen in eine Klinik, in der er notoperiert werden musste. Polizeieinsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen noch im Nahbereich fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) dauern an.