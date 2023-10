Fußgänger angefahren

Nr. 1849

Gestern Abend erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 37-jähriger Autofahrer gegen 20 Uhr auf der Pankower Allee in Richtung Markstraße unterwegs. Als er nach links in die Markstraße einbog, überquerte ein ebenfalls 37-jähriger Fußgänger offenbar bei Rot aus Richtung Am Schäfersee kommend die Fußgängerfurt in Richtung Pankower Allee. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fußgänger Verletzungen an der Hüfte und am Oberkörper zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord).