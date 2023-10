Unfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Nr. 1848

Bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst wurden gestern Abend eine Fußgängerin und ein Radfahrer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer gegen 18.45 Uhr den Radweg der Treskowallee in Fahrtrichtung Am Tierpark, als eine 22-jährigere Fußgängerin von der Straßenbahn kommend den Radweg betrat. Dabei stieß der Radfahrer mit ihr zusammen. Der Radfahrer wurde am Kopf verletzt und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die Fußgängerin fiel aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt Verletzungen am Bein, welche am Unfallort nicht behandelt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.