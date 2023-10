Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 1847

In der vergangenen Nacht wurde in Friedrichshain ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 20-Jährige am Strausberger Platz unterwegs und geriet gegen 23.30 Uhr mit zwei bisher Unbekannten in einen Streit. In der Folge des Streits soll er durch einen Unbekannten mit Reizgas besprüht worden sein. Der zweite Unbekannte soll ihm dann eine Stichverletzung an einem Bein sowie eine Schnittverletzung an einer Hand zugefügt haben. Anschließend flüchtete das Duo über die Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz. Die Verletzungen des 20-Jährigen wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.