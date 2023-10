Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1846

Gestern Mittag kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 38-jährige Radfahrerin gegen 13.30 Uhr die Glogauer Straße in Richtung Reichenberger Straße gefahren sein, als auf der Glogauer Straße in Höhe der Straße Paul-Lincke-Ufer ein 38-jähriger Autofahrer die Fahrertür von innen öffnete. Hierbei soll er die Radfahrerin mit der Tür am Arm getroffen haben, so dass sie zu Fall kam. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).