Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1845

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Britz alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Autofahrer gegen 16.15 Uhr den Britzer Damm in Richtung Hermannstraße befahren haben. Als er nach links in die Wussowstraße abzubiegen versuchte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 32-Jährige stürzte zu Boden und erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen, die derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.