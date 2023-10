Mann festgenommen und mutmaßliches Kokstaxi beschlagnahmt

Nr. 1842

Gestern Abend nahmen Zivilkräfte einen Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Medikamenten sowie des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinwirkung in Wedding fest. Gegen 21 Uhr fiel Zivilkräften ein Auto in der Osloer Straße auf, welches sie ein wenig später anhielten und kontrollierten. Bei der Fahrzeugkontrolle bemerkten die Polizistinnen und Polizisten Mikroreagenzgefäße und Druckverschlusstüten im Inneren des Wagens. Der 21-jährige Fahrer gestattete eine freiwillige Durchsuchung des Autos und seiner Person. Die Einsatzkräfte fanden diverse Verkaufseinheiten mit mutmaßlichem Cannabis sowie Kokain, verschreibungspflichtige Medikamente, ein Handy und Geld. Alle aufgezählten Gegenstände und auch das Auto wurden beschlagnahmt. Der 21-Jährige erweckte den Eindruck, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen und gestand, einen Joint geraucht zu haben. Der junge Mann kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss für die weiteren Ermittlungen dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übergeben.