Intensivtäter nach Einbruch festgenommen

Nr. 1840

Heute früh hat die Polizei in Prenzlauer Berg einen Intensivtäter nach einem Einbruch in ein Geschäft festgenommen. Der Inhaber hatte die Polizei gegen 5.30 Uhr in die Kollwitzstraße alarmiert. Die Beamten konnten in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts einen 24 Jahre alten Mann und einen 16 Jahre alten Jugendlichen ausfindig machen und festnehmen. Das Duo hatte zuvor offenbar Bargeld und Zigaretten aus dem Geschäft entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden bei dem 16-Jährigen Betäubungsmittel gefunden. Außerdem stellte sich heraus, dass er auch bei einem weiteren Lokaleinbruch gegen 4 Uhr in der Senefelderstraße tatverdächtig und zudem bei der Polizei als Intensivtäter bekannt ist.

Beide Tatverdächtige kamen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in einen Gewahrsam. Der 24-Jährige konnte anschließend gehen. Der 16-Jährige soll nun einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.