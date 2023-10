Brennende Wohnanhänger und Autos

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die Ermittlungen zu zwei Sachbeschädigungen durch Feuer und einer Brandstiftung übernommen, die sich in der vergangenen Nacht in Marzahn ereignet haben.

Nr. 1835

Gegen 22.10 Uhr bemerkte eine Funkwagenbesatzung eine Brandentwicklung an einem Wohnanhänger, der in einer Parkbucht im Glambecker Ring geparkt war. Der Polizist und die Polizistin löschten das Feuer, konnten aber eine Beschädigung an einem Fenster nicht mehr verhindern.

Nr. 1836

Etwa 20 Minuten später wurde ein Anwohner auf einen brennenden Wohnanhänger auf einem Parkplatz im Brodowiner Ring aufmerksam und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Die Flammen griffen auf zwei weitere Wohnanhänger über, sodass insgesamt drei Wohnanhänger vollständig ausbrannten.

Nr. 1837

Gegen 22.45 Uhr entdeckten Polizeikräfte im Glambecker Ring einen brennenden VW. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten aber ein Übergreifen der Flammen auf einen daneben geparkten Wagen nicht mehr verhindern, sodass beide Autos vollständig ausbrannten. Zudem wurde ein weiterer Pkw durch die Hitzeeinwirkung an der Karosserie leicht beschädigt.

Ob und inwieweit zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der nun durch das LKA Berlin geführten Ermittlungen.