Messerangriff in einer Grünanlage

Nr. 1834

Gestern Abend wurden in Gesundbrunnen zwei Männer nach einem mutmaßlichen Messerangriff festgenommen. Ein 23-Jähriger war mit einem 26-jährigen Begleiter gegen 19.50 Uhr am Blochplatz unterwegs. Er gab an, dort auf eine etwa zehnköpfige Gruppe getroffen zu sein. Nach einem kurzen verbalen Austausch soll es ein Gerangel gegeben haben, bei dem mindestens ein Tatverdächtiger aus der Gruppe den 23-Jährigen mit einem Messer am Kopf verletzt haben soll. Die alarmierte Besatzung eines Funkstreifenwagens konnte im Nahbereich des mutmaßlichen Tatorts einen 19 und einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen und das Messer sicherstellen. Die weiteren Personen aus der Gruppe flüchteten in Richtung Badstraße. Rettungskräfte versorgten den Verletzten am Ort; eine weitere ärztliche Behandlung lehnte er ab. Die beiden Tatverdächtigen wurden in einen Gewahrsam gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend durften sie ihrer Wege gehen, da inzwischen sowohl der Verletzte als auch sein Begleiter ihre ursprünglichen Aussagen revidiert hatten. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.