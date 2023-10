Ausgeraubt und mit Pistole bedroht

Nr. 1833

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Britz offenbar von drei bislang unbekannten Tatverdächtigen mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt. Ein 49-Jähriger alarmierte die Polizei in die Hannemannstraße. Er gab an, gegen 17.15 Uhr in einer Bankfiliale am Britzer Damm Geld abgehoben zu haben und auf dem Rückweg zu seinem geparkten Auto von einem Unbekannten zunächst nach einer Zigarette gefragt worden zu sein. Anschließend sollen zwei weitere Männer hinzugekommen, den 49-Jährigen mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen und ihn aufgefordert haben, sein Bargeld herauszugeben. Der 49-Jährige gab an, den mutmaßlichen Räubern daraufhin sein Bargeld übergeben zu haben. Zudem sollen die Unbekannten versucht haben, eine goldene Kette vom Hals des 49-Jährigen zu reißen. Als dies nicht gelang, sollen die Tatverdächtigen den 49-Jährigen zur Herausgabe der Kette aufgefordert und dabei gedroht haben, ihn ansonsten zu erschießen, woraufhin der Mann die Kette übergeben haben soll. Schließlich soll das Trio mit der Beute geflüchtet sein. Der Beraubte wurde leicht verletzt und stand deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse. Alarmierte Rettungskräfte behandelten ihn am Ort. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.