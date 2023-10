Raub auf Hotel - Rezeptionist wird bedroht und verletzt

Nr.1832

In der vergangenen Nacht kam es in einem Hotel in Schöneberg zu einem Raub durch zwei unbekannte Männer. Nach ersten Angaben betraten zwei Männer gegen 0.30 Uhr die Hotellobby, gingen auf den 24-jährigen Rezeptionisten zu und forderten unter vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss besprühten die Tatverdächtigen den 24-Jährigen sowie einen 24-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit Reizgas und flüchteten mit der Beute in Richtung Fuggerstraße. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten des Hotels mit Augenreizungen in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an und wurden durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Nord) übernommen.