Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 1830

Gestern Nachmittag beendeten Einsatzkräfte die Verkaufstätigkeit eines vermeintlichen Drogenhändlers in Spandau. Der 34-jährige Mann konnte gegen 16.45 Uhr durch die Kräfte dabei beobachtet werden, wie er im Münsinger Park einem 23-jährigen Käufer kokainsuspekte Substanz übergab. Der Tatverdächtige wurde anschließend in die Galenstraße verfolgt und dort festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Kräfte auf eine kleinere Menge verkaufsbereit abgepackter Drogen, darunter Kokain, Ecstasy und Cannabis, sowie rund 600 Euro in bar. Auch ein mutmaßlicher Bunkerplatz des Tatverdächtigen konnte aufgefunden werden, in dem weitere 26 Mikroreagenzgläser gefüllt mit Kokain versteckt waren. Ferner hatte der Tatverdächtige ein Tierabwehrspray bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Kokain führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).