Hausfassade mit Hakenkreuzen beschmiert

Nr. 1829

Heute Nacht wurde die Besatzung eines Streifenwagens in Schöneberg auf einen Mann aufmerksam, der ein Haus mit Hakenkreuzen beschmierte. Der 43-jährige Tatverdächtige trug die Symbole gegen 0.30 Uhr an der Fassade eines Hauses in der Dominicusstraße mit einem Pinsel und roter und weißer Farbe auf. Zuvor hatte er offenbar schon eine weitere Fassade in derselben Straße beschmiert. Die Einsatzkräfte überdeckten die Schmierereien. Der Tatverdächtige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt nun wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.