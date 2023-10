Autofahrer kollidiert mit vier Fahrzeugen und Tram

Nr. 1826

Gestern Mittag kollidierte ein Autofahrer mit vier Fahrzeugen und einer Tram in Prenzlauer Berg. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 60-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der Wisbyer Straße aus der Ostseestraße kommend in Richtung Bornholmer Straße unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Bornholmer Straße/Schönhauser Allee/Wisbyer Straße kollidierte er zuerst mit drei Autos und einem Motorrad, welche auf drei Fahrspuren verteilt verkehrsbedingt vor ihm gehalten haben sollen. Anschließend stieß er mit einer Tram zusammen, die von der Berliner Straße nach rechts in die Bornholmer Straße abgebogen sein soll. Der 60 Jahre alte Mann erlitt Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rumpfes und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Autofahrer im Alter von 40 Jahren, die 67-jährige Autofahrerin, der 62-jährige Motorradfahrer und der 30-jährige Tramfahrer sowie seine Fahrgäste blieben unverletzt. Es entstanden an allen Fahrzeugen Sachschäden. Die Tram war zum Teil entgleist. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.